MSD прекратит поставлять в Россию вакцины от ветрянки и краснухи. В Минздраве РФ заявили, что в стране есть и другие вакцины

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Международный биофармацевтический гигант уведомил контрагентов, что перестанет поставлять в Россию вакцины от ветряной оспы («Варивакс»), а также от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II), пишет «Коммерсант».

Одним из первых, еще 17 июня, об этом сообщил Центр иммунологии и вакцинации в Перми. Эту информацию также подтвердила соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. По закону производитель может прекратить поставки только через год после уведомления министерства здравоохранения РФ, то есть не раньше июня 2023 года.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сказал ТАСС, что прекращение поставок вакцин MSD «не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране», поскольку в России есть препараты других производителей.

В MSD заявили «Коммерсанту», что «прилагают все усилия», чтобы обеспечить поставки жизненно важных препаратов и вакцин, не имеющих аналогов в России. Исходя из этого комментария, издание сделало вывод, что компания может прекратить в том числе поставки в стране.

После начала войны в Украине такие фармацевтические компании, как Pfizer, Novartis, AbbVie и Sanofi, объявили, что приостановят инвестиции в России, но сохранят поставки лекарств. Американская BMS стала единственной, кто продал российский бизнес. Ряд компаний приостановили поставки некоторых товаров, например, Eli Lilly больше не поставляет препарат от эректильной дисфункции «Сиалис» (конкурент «Виагры»), а AbbVie — продукты для эстетической медицины.

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