Евросоюз создаст платформу для координации восстановления Украины

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Евросоюз запустит платформу для координации работы по восстановлению Украины. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

Платформа будет использоваться для определения проектов, которым необходимы инвестиции, и направления ресурсов. В работе платформы будут участвовать «страны, институты, частный сектор и гражданское общество», передает . В частности, речь идет о Европейском банке реконструкции и развития и Европейском инвестиционном банке.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции, назвал восстановление «общей задачей всего демократического мира» и «лучшим вкладом в поддержку мира во всем мире».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил стоимость проекта по восстановлению страны в 750 миллиардов долларов. По его мнению, ключевым источником этих средств должны стать конфискованные активы России и «российских олигархов».

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