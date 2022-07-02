Женщина погибла после нападения акулы в Хургаде

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В египетском городе Хургада акула напала на женщину, плававшую в Красном море. Об этом сообщили Al Arabiya и генконсульство России в Египте.

Нападение акулы произошло в районе курорта Сахл-Хашиш. В результате женщина лишилась руки и ноги. Она умерла в больнице.

В генконсульстве утверждают, что погибшая была туристкой, но не из России. По информации Al Arabiya, речь идет о 68-летней гражданке Австрии, которая в последнее время постоянно жила в Египте.

После нападения акулы на три дня запретили купание, рыбалку и водные виды спорта от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.

Как отмечает РИА Новости, последние несколько лет местные СМИ не сообщали об активности белых акул у побережья Хургады. В декабре 2010 года в районе другого египетского курорта Шарм-эш-Шейх пять акул напали на отдыхающих. Погибла гражданка Германии, пострадали три россиянина и житель Украины.