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Советский и российский мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Об этом ТАСС рассказал со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

Григорий Тамбулов / ТАСС

О причинах смерти мультипликатора не сообщается.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. С 1948 года он работал на киностудии «Союзмультфильм».

Шварцман был художником-постановщиком и режиссером-мультипликатором многих советских мультфильмов. Среди его работ — «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «38 попугаев», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав» и «Дядя Степа — милиционер».

Мультипликатор также принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена».