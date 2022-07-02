Тысячи жителей Узбекистана вышли на акции протеста из-за конституционной реформы

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Тысячи жителей Нукуса — столицы республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана — вышли на акции протеста из-за конституционной реформы. Об этом сообщают Turkmen.news и «Радио Озодлик» (узбекская редакция ).

По данным СМИ, митинги также прошли в других городах региона — Чимбае и Муйнаке. Там нескольких протестующих задержали. В местных пабликах сообщают, что в Каракалпакстане наблюдаются перебои со связью и интернетом, отметил портал ORDA Kazakhstan.

Судя по роликам с протестов, опубликованным в соцсетях, в массовой демонстрации в Нукусе участвовали десятки тысяч человек, отмечает «Радио Озодлик». При этом, пишет издание, на видео не слышно, какие именно требования выдвигали участники демонстрации.

В МВД Узбекистана заявили, что протестующие жители Каракалпакстана вышли на улицы «в результате неправильного толкования конституционных реформ». К разгону митинга привлекли «силы и средства правоохранительных органов». По данным ведомства, сейчас порядок восстановлен.

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Жители Каракалпакстана выступают против изменения Конституции Узбекистана. Законопроект об этом был вынесен на общественные обсуждения 26 июня. Он предполагает более 200 поправок. Среди прочего предлагается убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово «суверенная», а также упоминание о праве Каракалпакстана на выход из состава Узбекистана.

Каракалпакстан — крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек.