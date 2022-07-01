Власти Донецка объявили о переходе на телефонный код +7

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в июле телефонный код города будет изменен с украинского +38 062 на +7 856.

Телефонный код +7 и региональные коды, начинающиеся на 8, используется в России и Казахстане, а также в Абхазии и Южной Осетии, которым Россия предоставила телефонные коды после признания их независимыми государствами.

Точную дату перехода Кулемзин не назвал.

В мае 2022 года министерство цифрового развития РФ объявило, что номера в зоне 7 получат абоненты мобильных операторов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

После присоединения к России в 2014 году на телефонный код +7 были переведены Крым и Севастополь.

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