В Якутии обнаружили обломки Ан-2, пропавшего десять дней назад. Оба пилота погибли, пассажир самолета выжил
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В Якутии найдены обломки самолета Ан-2, выполнявшего грузовой рейс и пропавшего с радаров 21 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики.
Фрагменты разбившегося Ан-2 обнаружили с поискового вертолета в 46 километрах от населенного пункта Себян-Кюель.
Как сообщалось, самолет, принадлежавший частной компании ООО «Техсервис», выполнял рейс по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту находились три человека — два пилота и один пассажир, а также тонна груза.
Поисковая группа, высадившаяся в районе крушения Ан-2, обнаружила среди обломков обгоревшие тела двух пилотов.
Вскоре спасатели обнаружили живым третьего человека, находившегося на борту. По данным источника РИА Новости, тот сам вышел к спасателям.
Телеграм-канал Shot называет имя выжившего — это 36-летний Павел Кривошапкин. Его уже осмотрели медики, не обнаружив видимых повреждений.