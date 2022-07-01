В Якутии обнаружили обломки Ан-2, пропавшего десять дней назад. Оба пилота погибли, пассажир самолета выжил

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Якутии найдены обломки самолета Ан-2, выполнявшего грузовой рейс и пропавшего с радаров 21 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики.

Фрагменты разбившегося Ан-2 обнаружили с поискового вертолета в 46 километрах от населенного пункта Себян-Кюель.

Как сообщалось, самолет, принадлежавший частной компании ООО «Техсервис», выполнял рейс по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту находились три человека — два пилота и один пассажир, а также тонна груза.

Поисковая группа, высадившаяся в районе крушения Ан-2, обнаружила среди обломков обгоревшие тела двух пилотов.

Вскоре спасатели обнаружили живым третьего человека, находившегося на борту. По данным источника РИА Новости, тот сам вышел к спасателям.

Телеграм-канал Shot называет имя выжившего — это 36-летний Павел Кривошапкин. Его уже осмотрели медики, не обнаружив видимых повреждений.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь