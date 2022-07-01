В Одесской области из-за ракетного удара погибли 17 человек

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По меньшей мере 17 человек, в том числе один ребенок, погибли после ракетного удара по Одесской области, сообщает оперативное командование «Юг» Сухопутных войск Украины. Сообщение опубликовано в телеграм-канале одесских властей.

По данным украинских военных, в ночь на 1 июля самолеты Ту-22 нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Утверждается, что три ракеты Х-22 поразили 9-этажный жилой дом и две базы отдыха. В доме полностью разрушен подъезд, пишет «Думская».

По состоянию на 5:30 известно, что 31 человек получил ранения. Среди пострадавших четверо детей и беременная женщина. Из-под завалов спасли восемь человек. Людей с тяжелыми ранениями госпитализировали. Спасательные работы продолжаются.

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.

Одесская область, Белгород-Днестровский район. Спасатели разбирают завалы после обстрела 9-этажного жилого дома ДСНС України

ДСНС України

Одесская область, Белгород-Днестровский район. База отдыха ДСНС України

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