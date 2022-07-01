Счетная палата предложила запретить выдавать льготную ипотеку на студии и «однушки». Чтобы «не поддерживать спрос на некомфортное жилье»

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Счетная палата России предложила исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Об этом РИА Новости сказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

«Государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий», — сказала аудитор.

Она отметила, что если семья за счет льготной ипотеки купила однокомнатную квартиру, то в большинстве случаев в будущем она «лишается возможности улучшить свои жилищные условия».

В России сейчас действуют несколько льготных ипотечных программ — «семейная», «дальневосточная», а также на жилье в новостройках.

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