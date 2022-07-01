«Фонтанка»: в Петербурге задержали хоккеиста сборной России Ивана Федотова. Прокуратура подозревает его в уклонении от армии

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В Петербурге задержали 25-летнего вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, которого заподозрили в уклонении от службы в армии. Об этом сообщает «Фонтанка» без ссылки на источник информации.

Оперативники уголовного розыска встретили спортсмена на выходе из ледовой арены в Купчино и предложили ему поехать в военкомат, узнала «Фонтанка». Baza также сообщает, что Федотова повезли в военкомат.

В свою очередь «Спорт-экспресс» пишет, что задержание хоккеиста проводили сотрудники военкомата, но причина случившегося неизвестна.

По информации «Фонтанки», в главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти поступила просьба из военной прокуратуры, у которой «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». Таким образом спортсмену, считает издание, может грозить до двух лет лишения свободы по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). О том, что на хоккеиста возбудили дело, пока не сообщается.

Обновлено. «Фонтанка» со ссылкой на источник сообщает, что на Федотова завели административное дело. По какой статье, не уточняется. Других подтверждений этой информации нет.

«Что касается инициатора — военной прокуратуры, то здесь логика понятна — Иван Федотов является членом ХК ЦСКА, то есть формально военнослужащим», — пишет «Фонтанка».

Корреспондент издания также узнал, что Федотов недавно сообщил тренерам и руководству ЦСКА, что собирается покинуть клуб и уехать из страны. По словам собеседников издания, «таким образом, он самовольно и незаконно расторгает контракт с хоккейным клубом».

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25-летний Иван Федотов — российский хоккеист, уроженец Финляндии. В сезоне 2021/2022 он выступал за ЦСКА, выиграв вместе с клубом Кубок Гагарина. В составе сборной России вратарь стал серебряным призером Олимпиады в Пекине. В мае стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав с американским клубом контракт на год.