ООН опубликовала доклад о нарушениях прав человека на войне в Украине

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Мониторинговая миссия Управления ООН по правам человека 29 июня опубликовала доклад о нарушениях прав человека в ходе войны в Украине.

В докладе отражены данные, собранные с 24 февраля по 15 мая 2022 года.

За этот период, в частности, члены мониторинговой миссии получили данные об убийствах более 300 мирных жителей, предположительно совершенных российскими военными вне боевых действий. Речь идет в том числе о расстрелах машин гражданских, пытавшихся бежать, и об убийствах людей, которых россияне подозревали в работе на ВСУ. Часть убийств была совершена, по-видимому, произвольно

ООН также получила информацию о 108 возможных случаях сексуального насилия (в том числе 78 изнасилованиях). Участникам миссии удалось подтвердить 23 случая, среди которых были групповые изнасилования, пытки, принуждение к публичному раздеванию и угрозы сексуального насилия. В 13 случаях жертвами были мужчины, в девяти — женщины, в одном — девочка.

Большинство случаев были совершены в районах, контролируемых вооруженными силами Российской Федерации, но также были случаи и в районах, контролируемых правительством [Украины].

В докладе также говорится о нарушениях правил обращения с военнопленными обеими вооющими сторонами. ООН задокументировала случаи внесудебных казней, пыток, плохого обращения и отказа в медицинской помощи.

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