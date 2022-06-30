Минфин США объявил о блокировке траста на 1 миллиард долларов, связанного с Сулейманом Керимовым

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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заблокировало траст Heritage, связанный с российским бизнесменом Сулейманом Керимовым. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Траст, зарегистрированный в штате Делавэр, управляет активами Керимова в США, стоимость которых превышает 1 миллиард долларов, считают в OFAC.

Heritage Trust был создан в июле 2017 года — до того, как Сулейман Керимов попал в санкционный список США. Средства в него были заведены через две иностранные компании, связанные с Керимовым.

В дальнейшем, говорится в заявлении Минфина США, эти средства были инвестированы в крупные государственные и частные компании США и управлялись рядом американских инвестиционных фирм и посредников.

Керимов и его доверенные лица, заявили в Минфине США, использовали подставные компании, чтобы проводить сделки и скрывать при этом свою причастность к трасту.

Установить связь Керимова с Heritage Trust удалось по результатам масштабного расследования, подчеркивается в заявлении Минфина США.

В 2021 году российский Forbes оценивал состояние Сулеймана Керимова и его семьи в 15,8 миллиарда долларов (10 место в списке богатейших бизнесменов России). Керимов, занимающий с 2008 года пост члена Совета Федерации от Дагестана, и члены его семьи — основные владельцы золотопромышленной компании «Полюс».

Под американскими санкциями Керимов находится с июля 2018 года. Он попал в список чиновников и бизнесменов, «особо приближенных к Путину».

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