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Кетанджи Браун Джексон 30 июня приняла присягу в качестве члена Верховного суда США, став первой в истории Соединенных Штатов афороамериканкой, занявший этот пост. Трансляцию присяги вел телеканал CNN.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, комментируя присягу Джексон, написала: «Наша нация делает исторический шаг к реализации наших самых высоких идеалов». В свою очередь движение Black Lives Matter процитировало в своем аккаунте слова Джексон, которые она произнесла 27 июня во время утверждения ее кандидатуры в юридическом комитете Сената США: «Я стою на плечах многих, кто шел до меня».

Кетанджи Браун Джексон ранее занимала пост судьи апелляционного суда в округе Колумбия. На посту судьи Верховного суда США она сменила 83-летнего Стивена Брайера, который решил сложить с себя полномочия.

В Верховном суде США девять судей. Они избираются пожизненно, но могут по собственному желанию сложить полномочия. Кандидатуры на пост судей Верховного суда выдвигает действующий президент. Так как предполагается, что судьи остаются в Верховном суде еще много лет после того, как истекают полномочия предложившего их кандидатуру главы государства, то назначения на этот пост считается одной из важнейших частей политического наследия президентов США.

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