На Каширском шоссе в Москве загорелся мусор. Пожар перекинулся на ангары, его тушат с помощью авиации

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В Москве в районе Каширского шоссе загорелся мусор, сообщили в Главном управлении МЧС по Москве. Позже, по информации спасателей, пожар охватил два металлических ангара. Всего горит больше двух тысяч квадратных метров.

По данным агентства «Москва», в ангарах на Каширском шоссе загорелись покрышки. The Village пишет о взрывах газовых баллонов. На фотографиях и видео, опубликованных СМИ, виден черный столб дыма.

На месте пожара работают оперативные службы города. МЧС привлекло к тушению авиацию. Издание «Московские новости» сообщило о попытках ликвидировать возгорание с помощью вертолетов.

Из-за возгорания власти Москвы ограничили движение до двух полос в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе. Департамент транспорта попросил водителей избегать поездок в этом направлении.

Информации о пострадавших не поступало. По предварительной версии, пожар произошел из-за поджога, сообщил источник РИА Новости.

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