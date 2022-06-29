Госдума приняла новый закон об «иноагентах». В реестр будут включать тех, кто находится под «иностранным влиянием»

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Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о регулировании деятельности в РФ «иностранных агентов», который обобщает и дополняет уже существующее законодательство в этой сфере. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ позволит объявлять «иностранными агентами» всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах» и при этом не получает иностранное финансирование.

Для «иноагентов» вводятся новые ограничения. В частности, им запретят преподавать в государственных школах и вузах.

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Кроме того, закон вводит понятие «физических лиц, аффилированных с иностранными агентами». К ним будут относить учредителей, руководителей, членов, участников или работников организации, объявленной «иноагентом».

Для «аффилированных лиц» создадут отдельный реестр, а четыре уже существующих реестра объединят в один. Закон вступит в силу с 1 декабря.

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В 2021 году Путин возмутился, что «иноагентами» объявляют благотворителей, и обещал усовершенствовать закон. Усовершенствовали: теперь «иноагентами» смогут объявить просто всех

Подробнее об этом законе

В 2021 году Путин возмутился, что «иноагентами» объявляют благотворителей, и обещал усовершенствовать закон. Усовершенствовали: теперь «иноагентами» смогут объявить просто всех

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