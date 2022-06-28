В штате Техас в фуре обнаружены тела 46 мигрантов

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В городе Сан-Антонио, штат Техас, в брошенной фуре найдены тела 46 мигрантов, сообщает CNN. 16 человек, находившихся в этом грузовике, спасли.

27 июня около 18:00 по местному времени в экстренные службы обратился рабочий, услышавший крики о помощи, раздающиеся из припаркованного грузовика, рассказал глава полиции Сан-Антонио Билл Макманус. Двери фуры были приоткрыты, рабочий заглянул внутрь и увидел десятки погибших.

В грузовике также находились 16 выживших — 12 взрослых и четверо детей. Их доставили в местные больницы. По словам очевидцев, у выживших были симптомы обезвоживания и перегрева. В Сан-Антонио воздух 27 июня прогревался выше 35 градусов по Цельсию, в фуре не было ни воды, ни кондиционера.

В рамках расследования дела задержаны три человека, однако, пишет CNN, пока непонятно, как они связаны с произошедшим.

Мэр Сан-Антонио Рон Найренберг назвал произошедшее «ужасной человеческой трагедией».

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