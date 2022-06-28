Производитель Johnnie Walker, Captain Morgan и Guinness решил уйти из России. По данным РИА Новости, продажи остановлены

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Крупнейший мировой производитель алкоголя объявил, что принял решение «о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в России». Об этом говорится в письме руководства компании, направленном сотрудникам и партнерам, сообщает проект «Осторожно, новости».

Представитель компании подтвердил «Коммерсанту», что Diageo уходит из России. «После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране», — сказал он.

В компании считают, что на это уйдет около шести месяцев. Все это время Diageo собирается поддерживать сотрудников, в том числе предоставляя им «расширенный пакет компенсационных выплат». «Осторожно, новости» пишет, что компания сократит 299 сотрудников.

Источник РИА Новости сообщил, что Diageo полностью прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России.

Компания Diageo в России поставляла алкоголь в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров. 3 марта, через неделю после российского вторжения в Украину, компания сообщила, что временно приостановит импорт спиртных напитков в Россию. После этого компания продавала имеющиеся в России запасы.

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