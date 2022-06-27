В Нальчике отцу назначили два года условно за то, что он попросил дочь сорвать наклейку в виде Z. Это первый приговор по уголовному делу о «дискредитации» армии

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Суд в Нальчике 24 июня приговорил к жителя Кабардино-Балкарии Заурбека Жамбекова, обвиненного по статьям о дискредитации российской армии и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Об этом сообщил Центр защиты прав человека «Мемориал».

По версии следствия, в марте Жамбеков попросил свою 12-летнюю дочь снять георгиевскую ленточку, наклеенную в виде буквы Z, с автомобиля на одной из парковок Нальчика. Владелицей машины оказалась сотрудница полиции, сообщал телеграм-канал Shot.

В середине апреля с Жамбековым связались сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что у них есть видеозапись инцидента и вызвали его в отделение полиции. По словам Жамбекова, там его ждали не менее 16 сотрудников полиции и центра «Э».

На мужчину составили протокол о неповиновении полицейскому; суд арестовал его на пять суток. Пока Жамбеков отбывал наказание, против него возбудили уголовное дело о дискредитации армии и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Сторона обвинения запрашивала наказание в виде двух лет колонии и штрафа в размере 100 тысяч рублей. Но суд не стал назначать Жамбекову реальный срок и снизил размер штрафа.

По данным правозащитного проекта , это о первый приговор по статье о дискредитации Вооруженных сил России, которую добавили в Уголовный кодекс после вторжения в Украину. Всего уголовные дела по ней возбудили против шести человек в пяти регионах России.

Через неделю после начала войны в России ввели административное и уголовное наказание за «дискредитацию» армии. Также была введена уголовная ответственность за «фейки» про армию. Эти меры фактически сделали антивоенную позицию в РФ незаконной.

Как сообщал правозащитник Павел Чиков, на конец мая российские суды рассмотрели более двух тысяч административных дел о «дискредитации» армии.

По информации « », на середину июня в России возбудили как минимум 59 уголовных дел о «фейках» про армию и вынесли два приговора по ним.

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