В Южной Африке около 20 подростков умерли во время вечеринки в клубе
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В южноафриканском городе Ист-Лондон по меньшей мере 21 человек умер после вечеринки в клубе, заявили в местной полиции. Большинство умерших были найдены в мертвыми в заведении, несколько человек умерли в больнице.
По предварительным данным, погибшие — молодые люди и девушки в возрасте от 13 до 20 лет.
Причина происшедшего неизвестна. По предварительным данным, на телах умерших нет следов насилия. Подтверждений гипотезе о массовом отравлении к моменту публикации новости нет.
По словам местных жителей, бар продавал несовершеннолетним алкоголь, передает The Guardian.