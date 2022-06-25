В Осло открыли стрельбу возле гей-клуба. Два человека погибли, около 20 пострадали

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

По меньшей мере два человека погибли в ночь на 25 июня в результате стрельбы в центре Осло, сообщает Aftenposten. По данным полиции, 19 человек госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла около 01:14 по местному времени (02:14 по Москве). Полиция получила сообщения о выстрелах возле London Pub — популярного гей-клуба. Также преступник стрелял возле соседнего бара Herr Nilsen и небольшого ресторана быстрого питания.

Полиция задержала подозреваемого мужчину в 01:19. Личность задержанного не раскрывается, при этом в полиции сказали, что ранее знали об этом человеке. По данным следствия, это 42-летний уроженец Ирана, имеющий гражданство Норвегии. В полиции считают, что нападавший действовал один. Следователи не исключают, что это был теракт. На месте происшествия нашли две единицы огнестрельного оружия, пишет NRK.

25 июня в Осло должен был пройти гей-прайд, но после стрельбы в центре города его отменили, сообщает VG. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что власти поддерживают ЛГБТ-людей в этот момент. «Мы еще не знаем, что стоит за этим ужасным актом, но квир-людям, которые боятся и скорбят, я хочу сказать, что мы вместе с вами», — сказал он.