Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске. Он объяснил, что даже на полу со святой водой «работают законы физики»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время освящения храма благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске.
75-летний патриарх упал, когда сходил с амвона, после чего продолжил богослужение, пишет РИА Новости. Случившееся попало на запись трансляции, проходившей на сайте РПЦ.
Патриарх сказал, что упал из-за гладкого пола, на который попала святая вода.
То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий.
Протодиакон Андрей Кураев написал в своем блоге, что в том, что никто не успел подхватить падающего Кирилла, «виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках».