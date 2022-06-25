Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске. Он объяснил, что даже на полу со святой водой «работают законы физики»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время освящения храма благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске.

75-летний патриарх упал, когда сходил с амвона, после чего продолжил богослужение, пишет РИА Новости. Случившееся попало на запись трансляции, проходившей на сайте РПЦ.

Патриарх сказал, что упал из-за гладкого пола, на который попала святая вода.

То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий.

Протодиакон написал в своем блоге, что в том, что никто не успел подхватить падающего Кирилла, «виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках».

Читайте также

«В мировом православии грядут тектонические сдвиги» «Имперский поворот» патриарха Кирилла и его проповеди об Украине раскалывают РПЦ. А дальше будет только хуже

Читайте также

«В мировом православии грядут тектонические сдвиги» «Имперский поворот» патриарха Кирилла и его проповеди об Украине раскалывают РПЦ. А дальше будет только хуже

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь