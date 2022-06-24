Верховный суд США отменил решение 1973 года, которое делало право на аборт конституционным. Прерывание беременности станет незаконным во многих штатах

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Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, признавшее конституционным право на аборт.

За отмену решения проголосовали пятеро консервативных судей, трое из которых были назначены при Дональде Трампе.

Как ожидается, теперь по крайней мере в 22 американских штатах аборты будут запрещены полностью или в большинстве случаев. Через несколько минут после обнародования решения Верховного суда генпрокурор штата Миссури подписал закон о запрете абортов.

О вероятной отмене «Роу против Уэйда» стало известно в начале мая, когда СМИ опубликовали черновик решения Верховного суда.

Подробнее об отмене «Роу против Уэйда»

Американские СМИ опубликовали черновик исторического решения Верховного суда США. Если его примут, десятки штатов смогут запретить аборты

Подробнее об отмене «Роу против Уэйда»

Американские СМИ опубликовали черновик исторического решения Верховного суда США. Если его примут, десятки штатов смогут запретить аборты

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