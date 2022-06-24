В Госдуме предложили отмечать 3 сентября не только День окончания Второй мировой войны, но и «Победу над милитаристской Японией»

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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий переименование Дня окончания Второй мировой войны (1945 год) на День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).

Законопроект подготовила группа депутатов от КПРФ, а также сенаторов. Среди авторов — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Геннадий Карасин.

«С началом специальной военной операции на Украине Токио в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию против нашей страны», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта указывают, что властями Японии, в частности, «запущена юридическая процедура отмены режима наиболее благоприятствуемой нации для России, введены персональные санкции в отношении высшего российского руководства, заблокированы неновые авуары Банка России».

«В политическом обиходе администрации Фумио Кисиды прочно закрепились обвинения в „агрессии“ и угрозы „заставить заплатить дорогую цену“», говорится в пояснительной записке.

В связи с этим, считают авторы законопроекта, переименование Дня окончания Второй мировой войны, может рассматриваться как «одна из контрмер».

До 2020 года День окончания Второй мировой войны отмечался в России 2 сентября и считался «памятной датой». В 2020 году он был перенесен на 3 сентября и стал «днем воинской славы». Новая формулировка, говорилось в законопроект о переносе, «символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества».

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