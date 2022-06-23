«Зэки хорошие. Спокойные, доброжелательные». Навальный рассказал, что в колонии его отправили в один отряд с осужденными за убийства

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Алексей Навальный, которого неделю назад этапировали в колонию строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области, рассказал, что его отправили в один отряд с осужденными за убийства.

В посте Навального в инстаграме говорится, что этот отряд находится на полностью изолированном от остальной зоны участке. «Тюрьма в тюрьме с совершенно безумным и маловыносимым режимом», — рассказал политик, пообещав позднее написать об этом подробнее.

«А зэки хорошие. Спокойные такие, доброжелательные. Я как пришел, сразу подумал: убийцы. Так и оказалось. Почти все убийцы», — написал Навальный.

По словам политика, 9 лет, к которым его приговорили, — самый маленький в отряде срок. «Тут 13-15 лет средний. Есть 19 и 20», — рассказал Навальный.

С людьми, у которых долгие сроки, проще сидеть. Суеты всякой меньше, мелких конфликтов. Хотя, конечно, они очень-очень зависимы от администрации. Если срок «пятнашка», то УДО, которое скинет 5 лет, — жизненный приоритет.

22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. 24 мая Московский городской суд подтвердил приговор. До перевода в другую колонию Навальный был в ИК общего режима № 2 в Покрове Владимирской области. До этапирования Навальный сообщал, что, по его данным, в колонии строгого режима Мелехово для него оборудуют «тюрьму в тюрьме».

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