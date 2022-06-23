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Умер певец Юрий Шатунов

Источник: Звезда

Певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Факт смерти Шатунова подтвердил, в частности, телеграм-каналу «Звезда» менеджер певца.

Юрий Шатунов, 1989 год
Роберта Нетелева / ТАСС
Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год
Фото Александр Шогин / ТАСС

Юрий Шатунов с 1986 по 1991 годы был солистом «Ласкового мая» — самой популярной на тот момент группы в СССР. В «Ласковом мае», которым руководил Андрей Разин, было несколько солистов, группа давала несколько десятков концертов в месяц, иногда выступая одновременно в нескольких городах. В 1991 году Шатунов покинул «Ласковый май» и начал сольную карьеру. После ухода Шатунова ни его бывшая группа, ни он сам не смогли достигнуть прежнего уровня популярности.

Ласковый май — Белые розы (HD)
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