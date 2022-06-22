Великобритания из-за санкций отказала членам российской делегации в поездке на сессию ОБСЕ

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Великобритания отказала в визах членам российской делегации парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ввиду того, что все они находятся в санкционных списках страны.

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, действия Великобритании являются грубым нарушением Тбилисской декларации парламентской ассамблеи ОБСЕ, согласно которой государства-участники обязаны предоставить беспрепятственный доступ на их территорию всем членам ассамблеи на время проведения мероприятия.

Сенатор заявил, что Россия заранее просила МИД РФ и руководство ассамблеи решить вопрос о предоставлении виз российским парламентариям, но получила отказ на свой запрос.

Джабаров также подчеркнул, что Россия не собирается признавать принятые в ее отсутствие решения, включая итоговую декларацию.

Несмотря на это, сенатор отметил, что не считает целесообразным отказываться от участия в работе парламентской ассамблеи ОБСЕ, поскольку она дает возможность для «продвижения наших взглядов и подходов».

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29-я ежегодная сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет с 2 по 6 июля в Бирмингеме. Из-за пандемии она станет первым за два года мероприятием организации, в котором предусматривается личное участие делегатов.

В начале июня глава МИД РФ Сергей Лавров не смог попасть в Сербию из-за того, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра.

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