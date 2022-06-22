В крупнейшей фракции парламента Италии произошел раскол из-за отправки оружия Украине. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо покинул партию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо вышел из партии «Движение 5 звезд» из-за ее нежелания поддерживать отправку оружия Украине.

35-летний Ди Майо, являющийся одним из лидеров партии, назвал свой выбор «выстраданным». Он подчеркнул, что партии нужно было определиться, «на какой стороне истории быть — с пострадавшей Украиной или с Россией-агрессором».

Вместе с ним партию покинут, как пишет Il Sole 24 Ore, по меньшей мере 62 парламентария (в том числе 11 сенаторов) в результате чего крупнейшей фракцией итальянского парламента станет правая партия «Лига», которую возглавляет Маттео Сальвини.

Луиджи Ди Майо, по мнению Il Post, является одним из самых убежденных сторонников президента Украины Владимира Зеленского среди европейских политиков. В «Движении 5 звезд», которое сейчас возглавляет бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт.

Читайте также

Украина заявляет, что для победы в войне ей нужно больше западного оружия. Так почему Запад просто не даст его? 10 карточек

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь