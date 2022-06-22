Умер певец Пьер Нарцисс

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Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Об этом в соцсетях сообщили его дочь Каролина — Кристель Калачева и бывшая жена Валерия Калачева (Monisha).

Юрий Самолыго / ТАСС

«Спасибо, папа, тебе за все. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях», — говорится в посте дочери музыканта.

Причины смерти Пьера Нарцисса его близкие не уточнили. По информации «Комсомольской правды», певец умер, когда ему «проводили операцию на почки».

Полное имя музыканта — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. Певец был участником шоу «Фабрика звезд — 2». Наибольшую известность ему принесла песня «Шоколадный заяц».