При землетрясении в Афганистане погибли не менее 280 человек

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По меньшей мере 280 человек погибли и еще пострадали в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана. Об этом сообщают агентство Bakhtar, телеканал Al Jazeera и Reuters со ссылкой на местных чиновников. Предполагается, что число жертв может увеличиться.

По данным Геологической службы США, землетрясение силой 6,1 балла произошло ранним утром. Эпицентр землетрясения находился примерно в 44 километрах от города Хост, центра одноименной провинции. Толчки почувствовали и в других городах Афганистана, а также в Пакистане и Индии.

«К сожалению, минувшей ночью произошло мощное землетрясение в четырех районах провинции Пактика. Погибли и ранены сотни наших жителей, разрушены десятки домов. Мы призываем все агентства немедленно отправить помощь в этот район», — написал в твиттере представитель властей Афганистана Билал Карими.