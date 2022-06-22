«Очередное высокомерное отношение к человеку со стороны государства». Александра Сокурова не выпустили из России на конференцию

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Режиссер обратился в Совет по правам человека при президенте России после того, как его не выпустили из России в Финляндию, откуда он должен был отправиться на международную культурологическую конференцию в Милан. Выдержки из обращения режиссера опубликовали и журналистка Ксения Ларина.

По словам Сокурова, по договоренности с итальянской и финской сторонами режиссер должен был приехать из Петербурга в Хельсинки, а оттуда улететь на миланскую конференцию, где 22 июня было запланировано его выступление.

Режиссер попытался пересечь границу через пункт пропуска Торфяновка в Ленинградской области. Там сотрудники российской пограничной службы попросили Сокурова и его спутников выйти из машины, забрали у них паспорта и, по его словам, исчезли на несколько часов.

Как следует из обращения Сокурова, когда стало понятно, что режиссер не успевает на самолет, к нему вышел начальник погранслужбы.

«Он, не глядя в глаза, пытался рассказать нам, что против моего отъезда товарища Мишустина, который таким, как я, запрещает пересекать границу. Я никогда не видел Мишустина живьем… Откуда у Мишустина такое предубеждение и ненависть ко мне, (я) не мог понять», — приводит фрагмент письма режиссера Ларина.

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Сокурову не объяснили, по какой причине его задержали и почему ему пришлось ждать на границе несколько часов. Он потребовал вернуть его в Россию, «потому что у меня, человека в возрасте 71 года, стоять, опираясь на палочку, уже не было сил».

В итоге режиссер вернулся в Петербург и, как пишет The Insider, «попросил СПЧ разобраться».

«Конечно, на фоне трагедии, разворачивающейся на Украине, все рассказанное может показаться какой-то чепухой. Абсурдом, глупостью. Да и просто очередным грубым высокомерным отношением к человеку со стороны государства. Да, государства, потому что именно такое, системное построение отношения силовых ведомств к гражданину с позиций высокомерного надстояния объясняет все произошедшее», — говорится в обращении Сокурова.

Власти Финляндии с 30 июня снимут все ограничения на въезд из других стран. Когда об этом стало известно 20 июня, российское посольство в Хельсинки заявило, что РФ, в свою очередь, сохранит коронавирусные ограничения на выезд на финской границе.

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