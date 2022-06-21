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Госавтоинспекции Москвы с 21 июня начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона — 977. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграме этого подразделения МВД.

«Знаки с кодом региона 797 и 799 также будут присваиваться, до их полного израсходования», — говорится в сообщении.

Москва в 2005 году стала первым регионом России, где стали выдавать номера с трехзначным кодом — 177. До этого автомобили, зарегистрированные в Москве, получали номера с кодами 77, 99 и 97. Позже в Москве выдавали номера с кодами 199 и 197. В 2013 года на номерах московских автомобилей появился код 777, в 2017 году — 799, а в начале 2020 года — 797.

Москва — единственный пока российский регион, получивший уже десятый код для номерных знаков.

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