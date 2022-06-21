Telegram снизил стоимость премиум-подписки до 299 рублей

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Мессенджер Telegram снизил стоимость платной подписки через два дня после ее запуска. Если оформлять подписку через официального бота @PremiumBot внутри Telegram, она обойдется в 299 рублей в месяц вместо изначальных 379 рублей в месяц. На это обратило внимание издание «Код Дурова».

При этом в приложении на iOS стоимость подписки осталась прежней — 449 рублей. Также премиум-подписка стала доступна для устройств на Android.

Через бота можно оплатить подписку напрямую с банковской карты, в том числе с российской.

Вот что дает премиум-подписка Telegram

В Telegram появилась платная подписка Подписчики получат два десятка улучшений, но все остальные лишились одной маленькой детали ⭐️

Вот что дает премиум-подписка Telegram

В Telegram появилась платная подписка Подписчики получат два десятка улучшений, но все остальные лишились одной маленькой детали ⭐️

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