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Telegram снизил стоимость премиум-подписки до 299 рублей

Источник: "Код Дурова"

Мессенджер Telegram снизил стоимость платной подписки через два дня после ее запуска. Если оформлять подписку через официального бота @PremiumBot внутри Telegram, она обойдется в 299 рублей в месяц вместо изначальных 379 рублей в месяц. На это обратило внимание издание «Код Дурова».

При этом в приложении на iOS стоимость подписки осталась прежней — 449 рублей. Также премиум-подписка стала доступна для устройств на Android.

Через бота можно оплатить подписку напрямую с банковской карты, в том числе с российской.

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В Telegram появилась платная подписка Подписчики получат два десятка улучшений, но все остальные лишились одной маленькой детали ⭐️

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