Родители выживших после гибели крейсера «Москва» срочников заявили, что их детей снова посылают в зону боевых действий

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По данным родителей срочников, служивших на крейсере «Москва», их сыновей вновь собираются направить в зону боевых действий, пишет «Новая газета. Европа».

В распоряжении издания оказалось обращение родственников моряков в военную прокуратуру Севастополя, в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека. В нем говорится, что срочники, пережившие гибель «Москвы», находятся на сторожевом корабле «Ладный», который, как предполагается, 30 июня собираются привлечь к участию в «спецоперации».

В обращении говорится, что на «Ладном» находятся 49 срочников с крейсера «Москва». Многие из которых не хотят вновь принимать участие в военных действиях. Сам сторожевой корабль, указывают авторы обращения, находится в эксплуатации более 30 лет, нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.

Родители срочников требуют не отправлять их сыновей, которых после гибели крейсера обещали перевести на сушу, снова в зону боевых действий.

Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в СВО [специальной военной операции — прим. «Медуза»] на крейсере «Москва», получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию.

Крейсер «Москва» затонул 13 апреля. Минобороны РФ несколько дней не признавало, что среди экипажа есть жертвы, затем подтвердило гибель одного военнослужащего, еще 27 были объявлены «пропавшими без вести».

Родственники некоторых членов экипажа «Москвы», на которой, в числе прочих, находились матросы-срочники, спустя два с лишним месяца после гибели корабля не знают о судьбе свои близких.

В начале июня стало известно, что Минобороны официально признало членов экипажа «Москвы» «участниками специальной военной операции». От этого статуса зависит, в частности, размер выплат военнослужащим. При этом российские власти пока так официально и не объявили, что сам крейсер принимал участие в войне с Украиной.

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