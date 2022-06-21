МВД: России не хватает 170 тысяч IT-специалистов из-за их массового отъезда за границу

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Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что России не хватает около 170 тысяч IT-специалистов. По мнению чиновника, кадровый дефицит образовался в результате массовой миграции специалистов за рубеж.

«В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран. Степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 тысяч, а в целом в отрасли занят один миллион человек», — сообщил Зубов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Замминистра в своем выступлении также попросил Совфед поддержать принятый Госдумой закон об упрощенном порядке предоставления видов на жительство в России иностранным IT-специалистам и их семьям.

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Многие IT-специалисты решили покинуть Россию после начала войны в Украине. По имеющимся оценкам, из страны в первые месяцы войны уехали десятки тысяч специалистов. При этом в мае глава правительства Михаил Мишустин заявил, что большинство из них вернулись.

На фоне массовой миграции власти России занялись разработкой различных мер по поддержке IT-сферы. Среди уже действующих мер — отсрочка от армии и льготная ипотека для специалистов.

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