Глава правящей в Польши партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский вышел из состава правительства

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Ярослав Качиньский, возглавляющий партию «Право и справедливость», покинул пост вице-премьера Польши, пишет Wprost.

Как объявил Качиньский, его отставка уже принята премьер-министром Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой.

По словам Качиньского, на посту вице-премьера его сменит министр обороны Мариуш Блащак, который будет совмещать обе должности.

Внесена ли официально кандидатура Блащака на пост заместителя главы правительства, пока неизвестно, сообщает Wprost.

Пост вице-премьера, курирующего силовой блок, был в 2020 году специально создан в кабинете министров Польши для Ярослава Качиньского.

Ярослав Качиньский возглавляет партию «Право и справедливость» с 2003 года. С июля 2006 года по ноябрь 2007 года он был премьер-министром Польши. Его партия «Право и справедливость» выигрывала парламентские выборы в 2015 и 2019 годах.

Ярослав Качиньский — брат-близнец Леха Качиньского — президента Польши, погибшего 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском. После гибели брата Ярослав Качиньский баллотировался на пост президента, но проиграл выборы Брониславу Коморовскому. На следующих президентских выборах Качиньский свою кандидатуру не выставлял.

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