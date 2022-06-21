Глава правящей в Польши партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский вышел из состава правительства
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Ярослав Качиньский, возглавляющий партию «Право и справедливость», покинул пост вице-премьера Польши, пишет Wprost.
Как объявил Качиньский, его отставка уже принята премьер-министром Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой.
По словам Качиньского, на посту вице-премьера его сменит министр обороны Мариуш Блащак, который будет совмещать обе должности.
Внесена ли официально кандидатура Блащака на пост заместителя главы правительства, пока неизвестно, сообщает Wprost.
Пост вице-премьера, курирующего силовой блок, был в 2020 году специально создан в кабинете министров Польши для Ярослава Качиньского.
Ярослав Качиньский возглавляет партию «Право и справедливость» с 2003 года. С июля 2006 года по ноябрь 2007 года он был премьер-министром Польши. Его партия «Право и справедливость» выигрывала парламентские выборы в 2015 и 2019 годах.
Ярослав Качиньский — брат-близнец Леха Качиньского — президента Польши, погибшего 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском. После гибели брата Ярослав Качиньский баллотировался на пост президента, но проиграл выборы Брониславу Коморовскому. На следующих президентских выборах Качиньский свою кандидатуру не выставлял.