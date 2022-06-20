Умер актер Регимантас Адомайтис

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Актер театра и кино Регимантас Адомайтис умер в возрасте 85 лет, сообщило министерство культуры Литвы.

«На характерах, воплощенных Регимантасом Адомайтисом, и свете, излучаемом личностью актера, выросло несколько поколений, — заявил министр министр культуры Литвы Симонас Кайрис. — Эти легендарные роли навсегда останутся в золотом фонде нашего театра, кино и всей культуры».

Адомайтис сыграл несколько десятков ролей в постановках Каунасского государственного драматического театра и Национального драматического театра Литвы. Он сыграл более чем в 70 фильмах, среди которых «Это сладкое слово — свобода!» (1972 год), «Невеста» (1980, лента была удостоена Национальной премии ГДР), «Факт» (1980) «Богач, бедняк…» (1982) и «Трест, который лопнул» (1982).

Регимантас Адомайтис в спектакле «Крест утенка», 1986 год Владимир Гулевич / ТАСС

Адомайтису в 1985 году было присвоено звание народного артиста СССР. В 2014 году он стал лауреатом Национальной премии Литвы по культуре и искусству.

Адомайтис был членом «Саюдиса», возглавлявшего движение за выход Литвы из состава СССР, а в 1989-1991 годах — народным депутатом СССР.