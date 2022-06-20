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Деятельность партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Украине запрещена. Такое решение, сообщается в фейсбуке Минюста Украины, принял Восьмой административный апелляционный суд.

Вся недвижимость, средства на счетах и другие активы партии Медведчука будут по решению суда обращены в пользу государства.

Минюст напомнил, что деятельность «пророссийских партий» в Украине запрещена указом президента Владимира Зеленского от 14 мая 2022 года.

Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали решение суда о запрете «политически-мотивированным преследованием», которое базируется «на голословных, безосновательных обвинениях», пишет «Политика Страны».

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук известен как пророссийский политик. СМИ называют «кумом Владимира Путина».

Украинские правоохранительные органы в 2021 году предъявили обвинение в госизмене по двум пунктам и покушении на «разграбление национальных ресурсов» — за ведение добывающего бизнеса в Крыму. Медведчук был помещен под домашний арест, из-под которого, как сообщалось, сбежал в первые дни российского вторжения в Украину. 12 апреля украинские власти объявили, что Медведчук задержан.

Выдвигались предположения, что Медведчук может быть передан российской стороне в рамках обмена, но, по состоянию на 20 июня, этого не произошло.

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