Список самых благополучных регионов России возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Москва заняла второе место

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Фонд развития гражданского общества опубликовал рейтинг самых благополучных регионов России. В рейтинге, составленном на основании данных Росстата по итогам 1 квартала 2022 года, оценивается отношения средней заработной платы к стоимости «потребительской корзины».

Первую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ. В предыдущем квартале он находился на втором месте.

Лидер прошлого рейтинга — Магаданская область — теперь находится на третьем месте. Вторую строчку заняла Москва, поднявшаяся с пятого места.

Также в топ-10 вошли: Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Мурманская область и Красноярский край.

Наиболее высокая средняя заработная плата в 1 квартала 2022 года была на Чукотке (128,6 тысячи рублей), в Ямало-Ненецком АО (119,5 тысячи рублей) и Москве (114 тысяч рублей). При этом на Чукотке же была самая дорогая потребительская корзина (32 тысячи рублей). В Ямало-Ненецком АО стоимость набора продуктов и услуг была чуть более 23,7 тысячи рублей, а в Москве — 27,74 тысячи.

Средняя зарплата в России по данным Росстата на март (более свежей информации статистическое ведомство не предоставляет) составляла 66 757 рублей.

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