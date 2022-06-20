Российские операторы стали брать плату за выдачу сим-карт

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Российские мобильные операторы начали взимать плату за выдачу сим-карт клиентам при заключении договора на услуги связи, сообщил «Коммерсант».

«МегаФон» и его дочерний оператор Yota рассказали, что уже ввели за сим-карты плату в 50 рублей. «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил, что планирует взимать аналогичную сумму с 21 июня. МТС сделает то же самое 24 июня, а Tele2 — 1 августа, рассказал источник «Коммерсанта». Другой собеседник агентства заявил, что МТС уже ввел плату за сим-карты в ряде регионов России.

Введение оплаты связано с подорожанием сим-карт, заявили в «МегаФоне». В июне себестоимость одной сим-карты для оператора выросла на 250% по сравнению с июнем прошлого года, а к сентябрю рост может составить 420%, рассказал источник «Коммерсанта» в одном из операторов.

Аналитик MForum Алексей Бойко заявил, что после начала войны российские операторы вместо европейских продавцов стали работать с азиатскими, у которых сим-карты дороже. По оценке главы TelecomDaily Дениса Кускова, себестоимость сим-карты для оператора в РФ сейчас составляет около 0,8 евро.

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