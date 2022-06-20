Россия в мае экспортировала в Китай рекордный объем нефти

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Экспорт российской нефти в Китай по итогам мая вырос до рекордных 8,42 миллиона тонн, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В мае Россия отправляла в Китай примерно 1,98 миллиона баррелей в сутки, нарастив объем экспорта на 55% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Россия заняла первое место среди стран — экспортеров нефти в Китай, сместив на вторую строчку Саудовскую Аравию, лидирующую по этому показателю предыдущие полтора года.

Эти данные, пишет Reuters, свидетельствуют о том, что Россия способна найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции, хотя ей и пришлось снизить цены.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам мая заняла второе место среди стран — экспортеров нефти в Индию. Резкий рост поставок в эту страну эксперты связывали с тем, что российская нефть продается с дисконтом, перекрывающим значительные затраты на ее транспортировку, из-за которых Индия ранее менее охотно закупала энергоносители у РФ.

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