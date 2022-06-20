ФСБ и СК объявили о задержании сотрудников налоговой службы за продажу информации частным детективам

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ФСБ и Следственный комитет России сообщили о задержании сотрудников налоговых органов, которые, как утверждается, за деньги передавали частному детективному агентству данные.

Речь идет об информации об источниках дохода физических лиц, банковских счетах, адресах и имуществе. Согласно пресс-релизам, в 2019-2020 годы были переданы данные о более 30 людях, среди которых были военные и сотрудники правоохранительных органов.

В ФСБ подчеркнули, что данные незаконно собирались «в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан».

Как следует из сообщения СК, задержаны трое сотрудников налоговых органов (один из них уже уволился) и посредник, через которого связывались сотрудники налоговой службы и частные детективы. Двое из них отправлены в СИЗО, еще двое — под домашний арест. Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

В расследовании принимает участие КГБ Беларуси. Как связаны с Беларусью совершенные преступления, из пресс-релизов неясно.

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