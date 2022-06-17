Умер актер Жан-Луи Трентиньян

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Французский актер Жан-Луи Трентиньян умер на 92-м году жизни. Об этом «Франс-Пресс» сообщила его жена Мариан Хепфнер Трентиньян.

Livia Crisafi / Camera Press / Vida Press

Трентиньян тесно связан с фильмами французской новой волны 1960-х — 1970-х годов. В 1956 году он сыграл в фильме с Брижит Бордо «И Бог создал женщину». Сыграл главную роль в картине Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (1966), принесшей ему мировую известность. Трентиньян снялся в антифашистской картине Бернардо Бертолуччи «Конформист» (1970), а также в фильме Франсуа Трюффо «Скорей бы воскресенье» (1983).

В последующие годы сыграл в фильме Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета: красный» (1994) и исполнил главную мужскую роль в драме Михаэля Ханеке «Любовь» (2012), получившей Золотую пальмовую ветвь.

Трентиньян в 1969 году получил награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме Коста-Гавраса «Дзета».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь