The New York Times показала фотографию братской могилы под Лисичанском с телами 300 мирных жителей. Они погибли от обстрелов, похоронить их некому

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Газета The New York Times опубликовала фотографию братской могилы в городе Лисичанск Луганской области, который находится под контролем украинских военных.

По данным журналистов, могила находится на окраине города и, судя по снимку, представляет собой незакопанную траншею. Всего в ней, по словам украинских военных, лежат около 300 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном за последние месяцы.

Тела запакованы в мешки и свалены в общую кучу, поскольку нет родственников, которые могли бы забрать и похоронить их, отмечает издание. Военные объяснили, что хоронят тела в траншее с апреля и пока не могут закопать могилу, поскольку вся техника направлена на сооружение окопов.

В конце мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что в одном из районов Лисичанска из сотрудников полиции была сформирована погребальная команда. По его словам, они выезжают на места гибели людей в результате обстрелов или смерти по естественным причинам и хоронят тела в братской могиле.

Гайдай также опубликовал ролик с комментариями полицейских. Из их слов украинские издания заключили, что братская могила может находиться в районе бывшей шахты «Матросская» и на тот момент в ней были похоронены 150 человек. Из статьи The New York Times неясно, идет ли речь в материале газеты о той же самой могиле.

Лисичанск вместе с соседним Северодонецком оказались последними крупными населенными пунктами Луганской области, которые российские военные еще не взяли под контроль. Оба города подвергаются сильным обстрелам.

Северодонецк стал административным центром Луганской области после того, как Луганск оказался под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики. Бои за город идут с конца мая. По состоянию на 17 июня почти всю территорию Северодонецка контролируют российские войска.

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