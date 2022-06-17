Лавров: чиновники ООН, в том числе генеральный секретарь, часто выступают «рупором фейковых новостей»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Би-би-си», что высокопоставленные представители ООН, включая генерального секретаря Антониу Гутерриша, «очень часто выступают рупором фейковых новостей».

Так Лавров прокомментировал слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, что российские военные около месяца удерживали в подвале школы в селе Ягодное Черниговской области 360 человек, 10 из которых умерли.

К сожалению, международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая — к огромному моему сожалению — генерального секретаря ООН, и многих других представителей Организации объединенных наций, подвержены давлению Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад.

На уточняющий вопрос журналиста Лавров ответил, что «Россия не белая и не пушистая», а «такая, какая она есть». «И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть», — сказал министр.

Власти России отвергают любые обвинения в преступлениях против мирного населения в Украине, называя свидетельства этого «фейками» и «провокациями». Согласно точке зрения российской пропаганды, за разрушения гражданской инфраструктуры в украинских городах и гибель мирных жителей ответственны украинские же военные.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш был одним из немногих высокопоставленных международных деятелей, которые приезжали во время войны и в Украину, и в Россию. В обеих странах он встретился с главами государств. Гуттериш, согласно официальным заявлениям, участвовал в переговорах о выводе людей с «Азовстали».

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