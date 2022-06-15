В российском правительстве заявили о планах начать серийное производство аналога упаковки Tetra Pak в 2022 году

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Серийное производство российского картона для , аналогичной упаковке Tetra Pak, начнется в 2022 году, заявила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко в интервью РБК.

По ее словам, асептическая упаковка — это «насущный вопрос» в контексте ухода иностранных компаний из России, и сейчас идет «эксперимент» — «как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить».

Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная.

Компания Tetra Pak не ушла из России после вторжения РФ в Украину, однако объявила о сокращении производства — компания пообещала продолжить выпуск упаковки для молочных продуктов и детского питания. Сообщалось также о проблемах с производством на российских заводах Tetra Pak из-за нехватки краски.

В июне газета Dagens Nyheter сообщила, что власти Швеции ответили отказом на запрос компании Tetra Pak разрешить ей экспорт в Россию из гуманитарных соображений.

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