Канада и Дания поделили необитаемый остров в Арктике. Этот территориальный конфликт продолжался 49 лет. Его называли «самой дружелюбной войной» и «войной виски»

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Канада и Дания договорились о разделе острова Ганса в Арктике, о территориальной принадлежности которого они спорили с 1973 года.

Остров поделили примерно пополам. Соответствующее соглашение подписали в Оттаве министры иностранных дел двух стран, сообщает CBC. Оно вступит в силу после того, как его одобрят парламенты Канады и Дании.

«Это четкий пример того, как территориальные споры можно решать в прагматичной манере и мирным путем, чтобы все стороны остались победителями», — сказал датский министр иностранных дел Йеппе Кофод.

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Остров Ганса находится между Гренландией и Канадой. Он необитаем, его площадь — всего 1,3 квадратных километра, на нем нет каких-либо ценных ресурсов. Однако вопрос его принадлежности может повлиять на определение границ в Арктике.

Конфликт вокруг острова называли «самой дружелюбной войной» и «войной виски». Когда датчане высаживались на остров, они устанавливали там свой флаг и оставляли бутылку аквавита — крепкого алкогольного напитка из Скандинавии. Канадцы во время своих экспедиций устанавливали флаг Канады и оставляли бутылку виски.

Люди, побывавшие на острове, рассказывают, что среди камней можно увидеть множество пустых бутылок, стаканов и документов, сообщающих о прошлых экспедициях.

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