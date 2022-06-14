Российский Минфин частично засекретил бюджетную отчетность, чтобы снизить угрозу новых санкций

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Минфин РФ частично ограничил публикацию данных по бюджетной отчетности, чтобы снизить риски введения новых санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций.

Как отмечает РИА Новости, 14 июня Минфин РФ опубликовал общие данные о бюджетных доходах, расходах и величине бюджетного профицита (по предварительной оценке ведомства, за пять месяцев 2022 года он составил 1,495 триллиона рублей).

Ведомство не стало публиковать данные об источниках финансирования бюджетного дефицита, об исполнении расходов по разделам бюджета и госпрограммам, а также об исполнении бюджета за предыдущие месяцы.

Из предыдущей, апрельской статистики Минфина The Bell выяснил, в частности, что нефтегазовые доходы российского бюджета сократились на 18% в годовом выражении, а расходы по разделу «Национальная оборона» выросли на 130% по сравнению с апрелем 2021 года.

В начале мая Минфин предложил ограничить доступ к данным юридических лиц, которые уже находятся под санкциями или могут попасть под них.

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