Минобороны РФ предложило украинским военным на заводе «Азот» в Северодонецке сложить оружие

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Министерство обороны России предложило украинским формированиям на территории химического завода «Азот» в Северодонецке Луганской области Украины сложить оружие. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

С 8 до 20 часов 15 июня министерство обороны РФ откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан, находящихся на комбинате «Азот», в город Сватово, который контролирует самопровозглашенная ЛНР. Украинская сторона предлагала провести эвакуацию в Лисичанск, который находится под контролем Киева.

Российские военные предложили украинским силам с 8 утра 15 июня прекратить любые боевые действия «и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через данный гуманитарный коридор [в Сватово], а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие».

Мизинцев подчеркнул, что Россия «гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе».

«Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов», — заявил представитель Минобороны.

На территории «Азота» находится группировка украинских сил, которая отошла на завод после нескольких дней боев в Северодонецке. По оценке властей ЛНР, на заводе находятся до 2500 украинских военных и «иностранных наемников». Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что на территории завода находятся около 500 мирных жителей. По заявлению украинских властей, территорию «Азота» постоянно обстреливают, бои идут на прилегающих улицах.

10 июня посол самопровозглашенной ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что на заводе «Азот» в Северодонецке блокирована группировка украинских солдат. Он утверждал, что отдельные представители украинских сил пытались вести переговоры.

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон. Относитесь к такой информации с осторожностью.

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