Кудрин оценил космическую госпрограмму как неудачную. Рогозин назвал его «профессиональным либералом на высокой должности»

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отнес государственную программу развития космической деятельности к числу наименее успешных. Такое заявление он сделал 14 июня на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я бы отметил наиболее успешные программы: это программа развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа „Доступная среда“. <…> Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки, — это развитие космической деятельности», — сказал Кудрин.

«Роскосмос» в свою очередь заявил РБК, что эффективность выполнения госпрограммы «Космическая деятельность России» соответствует уровню не менее чем на 95%.

Оценку Кудрина раскритиковал и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Не первый раз вызывают удивление и возмущение публичные враждебные заявления Кудрина. Руководитель Счетной палаты должен быть, прежде всего, высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом на высокой госдолжности», — написал он в своем телеграм-канале.

Сейчас власти России реализуют 41 госпрограмму по .

Госпрограмма «Космическая деятельность России» рассчитана до 2030 года. На этапе утверждения программы в 2020 году Дмитрий Рогозин говорил, что она предполагает, в частности, развитие спутниковой системы ГЛОНАСС и ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса, а также создание многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера».

В 2021 году «Роскосмос» отчитался о выполнении госпрограммы за 2020 год лишь на 63,9%. В госкорпорации такой результат объяснили пандемией коронавируса и санкциями на поставку комплектующих для ракетно-космической техники.

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