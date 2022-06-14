Американскую романистку, написавшую эссе «Как убить своего мужа», приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа

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В Орегоне суд приговорил к пожизненному заключению 71-летнюю писательницу Нэнси Крэмптон Брофи, которая была признана виновной в убийстве своего мужа в 2018 году.

Обвинения против Брофи привлекли внимание из-за того, что за несколько лет до гибели супруга она написала эссе под названием «Как убить своего мужа».

Муж осужденной Дэниел Брофи был шеф-поваром. Он был убит на кухне в здании кулинарной школы, где преподавал, незадолго до занятий.

По версии обвинения, Крэмптон Брофи, испытывавшая финансовые трудности, убила мужа ради страховки. У прокуроров были доказательства того, что женщина приезжала к месту преступления в момент убийства. Они также утверждали, что она приобрела оружие, с помощью которого был убит ее муж (орудие убийства при этом найдено не было).

Писательница не признала себя виновной. Она заявила, что купила оружие для работы над книгой, а появление около кулинарной школы назвала совпадением.

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